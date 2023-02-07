В Уфе отключат воду в четырех районах

Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе до 12 февраля 2023 года.
8 февраля
Октябрьский район, холодная вода, с 11.00 до 19.00:
Академика Королева 1, 3
Максима Рыльского 3, 5, 7
Советский район, холодная и горячая вода, с 10.30 до 18.30:
Рихарда Зорге, 38/2а, 40/3
50 лет СССР, 8
9 февраля
Демский район, холодная вода, с 10.00 до 20.00:
Дагестанская 13, 13а
Таллинская 14,16, 17, 18, 20, 22, 22а, 24, 25, 26, 28
Кировский район, холодная вода, с 10.30 до 22.30:
Бакалинская 33
Айская 16, 18/1, 20, 22, 22/1
Караидельская 54/1
Советский район, холодная вода, с 10.30 до 22.30:
Минигали Губайдуллина 25/5, 27, 29
Также девятого февраля останутся на пониженном давлении (то есть может не быть воды на верхних этажах):
Кировский район
Бакалинская 19, 21, 23, 33/1.
Караидельская 60, 62.
Советский район
Бакалинская 64/1, 64/2, 64/3, 64/4.
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