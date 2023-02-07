В Уфе отключат воду в четырех районах

8 февраля

Октябрьский район, холодная вода, с 11.00 до 19.00:

Академика Королева 1, 3

Максима Рыльского 3, 5, 7

Советский район, холодная и горячая вода, с 10.30 до 18.30:

Рихарда Зорге, 38/2а, 40/3

50 лет СССР, 8

9 февраля

Демский район, холодная вода, с 10.00 до 20.00:

Дагестанская 13, 13а

Таллинская 14,16, 17, 18, 20, 22, 22а, 24, 25, 26, 28

Кировский район, холодная вода, с 10.30 до 22.30:

Бакалинская 33

Айская 16, 18/1, 20, 22, 22/1

Караидельская 54/1

Советский район, холодная вода, с 10.30 до 22.30:

Минигали Губайдуллина 25/5, 27, 29

Также девятого февраля останутся на пониженном давлении (то есть может не быть воды на верхних этажах):

Кировский район

Бакалинская 19, 21, 23, 33/1.

Караидельская 60, 62.

Советский район

Бакалинская 64/1, 64/2, 64/3, 64/4.