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Парламент Башкортостана хочет запретить рекламу услуг по уклонению от армии

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Депутаты Госсобрания республики внесут в Госдуму проект ФЗ, запрещающего рекламу услуг по содействию освобождению граждан от исполнения воинской обязанности.

vk.com/Минобороны России

В случае одобрения поправок за такую рекламу будут выписывать штрафы:

– для граждан – от двух до двух с половиной тысяч рублей;

– для должностных лиц – от четырех до 20 тысяч рублей;

– для юридических лиц – от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

«Защита отечества – долг и обязанность гражданина Российской Федерации. Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы уголовно наказуемо. За неисполнение обязанностей по воинскому учету, уклонение от медицинского обследования предусмотрена административная ответственность.

Реклама соответствующих услуг фактически подталкивает людей к правонарушению. Мы предлагаем запретить такую рекламу с тем, чтобы ограничить ее негативное влияние на военнообязанных граждан и на ход призывной кампании.

Принятие предлагаемого законопроекта позволит давать распространению информации об услугах для уклонистов принципиальную правовую оценку», – сказал спикер парламента Константин Толкачев.

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