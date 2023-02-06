Минтруд Башкортостана: несмотря на санкции, количество организаций-должников по оплате труда сокращается

Министр семьи, труда и социальной защиты населения Ленара Иванова провела заседание комиссии по вопросам снижения неформальной занятости. Обсуждалось и решение проблемы компаний, задерживающих выплату зарплат сотрудникам.
По словам Ленары Ивановой, количество таких предприятий в республике постепенно снижается.
«Необходимо отметить, что несмотря на экономическое давление со стороны недружественных государств, количество организаций-должников по оплате за труд в прошлом году удалось сократить на 24. По итогам работы комиссий всех уровней в 2022 году удалось полностью и частично погасить задолженность по заработной плате работникам 68 организаций в сумме 180 млн рублей», – сообщила министр.
Сейчас рассматривается вопрос погашения задолженности по заработной плате в четырех организациях:
– ПАО «Акционерная компания Востокнефтезаводмонтаж»;
– ООО «Проспект»;
– ООО «Строительно-монтажное управление №4»;
– ООО «Сибайский завод буровых реагентов».
Представитель АО «Уфимский тепловозоремонтный завод» сообщил о полном погашении долга по заработной плате.
Комментарии (0)