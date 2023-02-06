Минтруд Башкортостана: несмотря на санкции, количество организаций-должников по оплате труда сокращается

По словам Ленары Ивановой, количество таких предприятий в республике постепенно снижается.

«Необходимо отметить, что несмотря на экономическое давление со стороны недружественных государств, количество организаций-должников по оплате за труд в прошлом году удалось сократить на 24. По итогам работы комиссий всех уровней в 2022 году удалось полностью и частично погасить задолженность по заработной плате работникам 68 организаций в сумме 180 млн рублей», – сообщила министр.

Сейчас рассматривается вопрос погашения задолженности по заработной плате в четырех организациях:

– ПАО «Акционерная компания Востокнефтезаводмонтаж»;

– ООО «Проспект»;

– ООО «Строительно-монтажное управление №4»;

– ООО «Сибайский завод буровых реагентов».

Представитель АО «Уфимский тепловозоремонтный завод» сообщил о полном погашении долга по заработной плате.