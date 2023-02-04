Андрей Назаров осмотрел площадку будущего межвузовского кампуса в Уфе

«Вместе с ректорами и представителями заинтересованных организаций мы увидели проектные решения по зданию IQ-парка, прошли по всем этажам, где в перспективе планируется собрать лучшие умы не только из нашей республики, но и со всей России.

После собрались в здании ЦУРа, где обсудили вопросы реализации концессионного соглашения. Уверен: залогом успешной реализации проекта является формирование слаженной команды. Поэтому мы пригласили членов регионального штаба по вопросам создания объекта, представителей компании "Кампус" и проектировщика.

Сейчас идет активная работа над функциональным наполнением первой очереди IQ-парка. Буду и дальше вас информировать о том, как проходит наша работа по созданию кампуса», – сообщил Андрей Назаров в соцсетях.

Реконструкция IQ-парка – это первый этап в создании студенческого кампуса. Площадь кампуса составит более 146 тыс. кв. метров, в том числе по первому этапу – 35 тыс. кв. метров.