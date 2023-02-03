ГИБДД проведет массовые проверки водителей в Уфе

Традиционные профилактические мероприятия пройдут в Уфе третьего и четвертого февраля.

«Рейды направлены на предупреждение административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения, особое внимание будет уделено пресечению управления транспортным средством нетрезвыми водителями», – говорится в сообщении ГИБДД.

За минувшие сутки на территории Уфы зарегистрировано 74 ДТП, 482 нарушения правил пресечено, задержано пять человек, севших за руль в нетрезвом состоянии.