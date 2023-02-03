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Главврач республиканской детской клинической больницы покинул свой пост

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59-летний Рустэм Ахметшин руководил РДКБ с 2008 года. Кто теперь займет эту должность – пока неизвестно.

Фото: ufardkb.ru

Сегодня, третьего февраля, Минздрав Башкортостана сообщил о том, что Рустэм Ахметшин уходит с поста главы республиканской детской клинической больницы в связи с истечением срока контракта.

При этом он останется в системе здравоохранения и будет курировать работу молодых врачей.

В 2018 году вокруг РДКБ вспыхнул скандал, когда в СМИ появились публикации о том, что детям дают просроченный инсулин в больнице. Правоохранители провели проверку, было возбуждено уголовное дело, но о том, понес ли кто-то реальное наказание, ничего не известно.

Рустэм Ахметшин – врач с 36-летним стажем, заслуженный врач РФ и Башкортостана. Также с 2021 года он является депутатом Госсобрания республики.

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