Главврач республиканской детской клинической больницы покинул свой пост

Сегодня, третьего февраля, Минздрав Башкортостана сообщил о том, что Рустэм Ахметшин уходит с поста главы республиканской детской клинической больницы в связи с истечением срока контракта.

При этом он останется в системе здравоохранения и будет курировать работу молодых врачей.

В 2018 году вокруг РДКБ вспыхнул скандал, когда в СМИ появились публикации о том, что детям дают просроченный инсулин в больнице. Правоохранители провели проверку, было возбуждено уголовное дело, но о том, понес ли кто-то реальное наказание, ничего не известно.

Рустэм Ахметшин – врач с 36-летним стажем, заслуженный врач РФ и Башкортостана. Также с 2021 года он является депутатом Госсобрания республики.