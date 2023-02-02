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Башкортостан назвали одним из самых безопасных регионов страны

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Рейтинг наиболее безопасных регионов приведен на портале правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ.

По итогам 2022 года в Башкортостане зафиксировано 50 751 преступление – это 12,7 правонарушений на тысячу жителей.

По общему количеству преступлений республика заняла девятое место в общем рейтинге, но главный показатель криминогенности – это количество преступлений на тысячу жителей, и по нему Башкортостан занял 49 строчку.

Средний показатель по стране – 13,87 преступлений на тысячу жителей (новые регионы в рейтинге не учитывались).

Резкое ухудшение криминогенной обстановки было зафиксировано в республике в 2015 году, когда зарегистрировали 70 938 преступлений за год. С 2020 года уровень преступности только снижается.

Хуже всего ситуация в Амурской области и Алтайском крае, где на тысячу жителей приходится порядка 21 преступления.

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