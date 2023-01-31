Андрей Назаров: «Башкортостан должен быть в топ-5 регионов страны по всем позициям»

Согласно этому докладу, Башкортостан в рейтинге занял девятое место среди всех субъектов РФ и второе место в ПФО.

«Большая работа делается, но, тем не менее, девятое место в стране – это все-таки не наше место. Вообще не должно быть позиций, по которым мы стоим ниже пятой строчки.

По цифровизации – тем более, это одно из самых важных направлений, каждый день цифровизация все больше и больше проникает в жизнь, и здесь темп должен быть высоким.

Плюс в прошлом году у нас в центре обработки данных некоторые сбои были. Надо не допускать нам этих сбоев, поэтому держите такие моменты на особом контроле», – сказал глава правительства на совещании 31 января.