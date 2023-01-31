В Башкортостане прокуратура объявила предостережение министру здравоохранения

Прокуратура считает, что Минздрав не принял «заблаговременных мер» для предотвращения задержки поставок некоторых препаратов в государственные аптеки.

В связи с этим министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин «предостережен о недопустимости несвоевременного и неэффективного использования бюджетных средств, выделенных на обеспечение граждан лекарствами и медицинскими изделиями, а также нарушения прав детей в данной сфере».

В 2022 году в Уфе был скандал из-за дефицита бесплатных препаратов для детей, больных сахарным диабетом первого типа. Прокуратура после проверки пришла к выводу, что виноват Минздрав, не закупивший лекарства, и возбудила уголовное дело по статье «Халатность».