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В Башкортостане прокуратура объявила предостережение министру здравоохранения

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Пресс-служба прокуратуры республики сообщает о мерах, принятых заместителем прокурора Александра Попова в отношении руководства регионального Минздрава.

vk.com/Айрат Рахматуллин

Прокуратура считает, что Минздрав не принял «заблаговременных мер» для предотвращения задержки поставок некоторых препаратов в государственные аптеки.

В связи с этим министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин «предостережен о недопустимости несвоевременного и неэффективного использования бюджетных средств, выделенных на обеспечение граждан лекарствами и медицинскими изделиями, а также нарушения прав детей в данной сфере».

В 2022 году в Уфе был скандал из-за дефицита бесплатных препаратов для детей, больных сахарным диабетом первого типа. Прокуратура после проверки пришла к выводу, что виноват Минздрав, не закупивший лекарства, и возбудила уголовное дело по статье «Халатность».

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