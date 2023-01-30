БСК заменяет бельгийское сырье на китайское

В частности, прекратились поставки инициаторов полимеризации, которые завозились из Бельгии: поставщики просто отказали в новых партиях.

Сегодня, 30 января, в Башкирской содовой компании сообщили о том, что после этого нагрузка в выпуске продукции снизилась, но к остановке производства и сокращениям санкции не привели – использовалось сырье раннего поколения.

В начале января 2023 года в БСК поступила первая партия инициатора полимеризации от китайского производителя, теперь он полностью заменит бельгийский. Выйти на максимальные нагрузки в производстве ПВХ компания планирует уже к марту.

«Благодаря оперативной настройке нового канала поставок, мы смогли успешно адаптироваться к ситуации, будем работать с новыми партнерами из КНР. Наша компания остается открытой ко всем настроенным на плодотворное сотрудничество», – сообщил генеральный директор БСК Эдуард Давыдов.