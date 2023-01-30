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В Уфе изменится схема движения популярного автобусного маршрута

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Перевозчик «Башавтотранс» сообщает об очередном изменении в схеме движения одного из своих маршрутов.

bashauto.ru

Со среды, первого февраля, изменится схема движения автобусов по маршруту №39 («ОК "Сипайловский" – ТСК "Пушкинский"»).

Теперь автобусы будут проезжать по улице Гагарина в обоих направлениях. Из схемы маршрута исключены остановки «улица Юрия Гагарина» и «Супермаркет "Матрица"», расположенные по улице Баязита Бикбая.

Двумя неделями ранее «Башавтотранс» сообщил об изменении схемы движения маршрута №75 («ОАО "Амстар" – ОК "Сипайловский" – ТСК "Пушкинский"»): теперь он останавливается напротив ТРЦ «Планета» на улице Рудольфа Нуриева в обоих направлениях.

Это временная мера, после реконструкции остановки у «Планеты» маршрут вернется к прежней схеме.

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