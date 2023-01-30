Стало известно, когда в Уфе начнут строить новые улицы около будущего Центра спортивной борьбы

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев сегодня, 30 января, сообщил о том, что в этом году начнется строительство двух новых улиц – Архитектора Рехмукова и Мусы Гареева в том же микрорайоне, в котором расположен Дворец борьбы.

Общая протяженность дорог составит около одного километра, ширина проезжей части – семь метров. Будут устроены тротуары и парковочные места. Новые дороги обеспечат подъезд к Дворцу борьбы.

Эти работы также планируют завершить в 2024 году. Кроме того, в планах благоустройство площади перед фонтаном «Мальчик с кураем».