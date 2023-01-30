18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Стало известно, когда в Уфе начнут строить новые улицы около будущего Центра спортивной борьбы

Поделиться:

К строительству Центра спортивной борьбы в Уфе приступили еще в прошлом году, сдать проект планируют в марте 2024.

vk.com/ratmir.mavliev

vk.com/ratmir.mavliev

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев сегодня, 30 января, сообщил о том, что в этом году начнется строительство двух новых улиц – Архитектора Рехмукова и Мусы Гареева в том же микрорайоне, в котором расположен Дворец борьбы.

Общая протяженность дорог составит около одного километра, ширина проезжей части – семь метров. Будут устроены тротуары и парковочные места. Новые дороги обеспечат подъезд к Дворцу борьбы.

Эти работы также планируют завершить в 2024 году. Кроме того, в планах благоустройство площади перед фонтаном «Мальчик с кураем».

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: