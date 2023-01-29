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Тепло и пасмурно: погода в Уфе 30 января – 3 февраля

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Последний месяц зимы в этом году начнется для уфимцев с теплых деньков. Прогноз на ближайшую рабочую неделю.

По прогнозу Гидрометцентра, осадки будут только в начале недели, солнца тоже обещают крайне мало.

Понедельник, 30 января: до -6°, облачно, небольшой снег, в ночь на вторник – -10°, небольшой кратковременный снег.

Вторник, 31 января: до -5°, облачно, без осадков, в ночь на среду – -14°, без осадков.

Среда, 1 февраля: до -6°, небольшая облачность, без осадков, в ночь на четверг – -17°, без осадков.

Четверг, 2 февраля: до -6°, облачно, без осадков, в ночь на пятницу – -14°, без осадков.

Пятница, 3 февраля: до -5°, облачно, без осадков, в ночь на субботу – -12°, без осадков.

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