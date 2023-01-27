ГИБДД проведет проверки водителей в Башкортостане

О массовых рейдах предупредил начальник управления ГИБДД республики Владимир Севастьянов в соцсетях.

«В Башкортостане пройдут широкомасштабные профилактические мероприятия по проверке водителей, с целью выявления и пресечения нарушений ПДД в транспортном потоке. Особое внимание будет уделено выявлению нетрезвых водителей, соблюдению требований при перевозке детей, а также "грубых" нарушений ПДД, непосредственно влияющих на совершение ДТП.

Напоминаю, что ваше сообщение о нетрезвых водителях приветствуется. Инспекторы ДПС готовы предпринять все необходимые меры реагирования по их поимке», – написал Севастьянов.