В Башкортостане овощи подорожали на 5-11% за неделю

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали огурцы (11,3%), помидоры (9,1%), лук (7,7%), морковь (6,1%) и капуста (4,5%).

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на черный чай (3,6%), свеклу (2,9%) и вермишель (2,2%).

На некоторые продукты цены, наоборот, снизились. За этот период сильнее всего подешевели гречка (3,3%), сосиски и вареная колбаса (по 3,2%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.