В Башкортостане овощи подорожали на 5-11% за неделю

Республиканское отделение Федеральной службы статистики опубликовало данные мониторинга цен на некоторые виды товаров в период с 16 по 23 января 2023 года.
Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали огурцы (11,3%), помидоры (9,1%), лук (7,7%), морковь (6,1%) и капуста (4,5%).
Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на черный чай (3,6%), свеклу (2,9%) и вермишель (2,2%).
На некоторые продукты цены, наоборот, снизились. За этот период сильнее всего подешевели гречка (3,3%), сосиски и вареная колбаса (по 3,2%).
С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.
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