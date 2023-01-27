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В Башкортостане в 2022 году был установлен рекорд по вводу жилья

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Пресс-служба правительства республики сообщает о положительной динамике в строительной отрасли за прошлый год, несмотря на санкции.

По данным Федеральной службы государственной статистики, в 2022 году в Башкортостане было отстроено 3,062 млн квадратных метров жилья.

По сравнению с 2021 годом, который также был рекордным, объем увеличился на 5,4%. В Минстрое связывают рост отрасли с господдержкой.

В прошлом году Минстрой разработал проект программы развития строительного комплекса и архитектуры республики, согласно которому объем жилищного строительства к 2028 году планируют довести до 3,65 млн квадратных метров.

Основная цель, согласно программе, – повышение обеспеченности жителей жильем до 32,6 квадратных метров на человека. Финансирование программы за шесть лет составит 73,2 млрд рублей.

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