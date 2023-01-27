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Парламент Башкортостана поддержал законопроект о региональном надзоре за аттракционами

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На первом в этом году заседании Госсобрания республики депутаты рассмотрели законопроект о введении регионального надзора за аттракционами в парках развлечений.

С такой инициативой выступил Гостехнадзор. Парламентарии считают, что если контроль над соблюдением предпринимателями обязательных требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов будет отнесен к предмету регионального государственного надзора, то это повысит безопасность в парках.

Финансироваться вся связанная с контролем работа при этом будет из республиканского бюджета.

Законопроект был принят в первом чтении. Ко второму будут предложены поправки. Всю работу над документом парламентарии планируют завершить до открытия паркового сезона.

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