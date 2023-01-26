В Башкортостане в декабре инфляция была ниже средней по России

Годовая инфляция в декабре 2022 года в Башкортостане сложилась на уровне 11,3%. Это ниже, чем по России в целом (11,9%).

Значительную роль в снижении показателя инфляции сыграл рост предложения российской сельхозпродукции на рынке.

«Снижение издержек на корма позволило животноводам улучшить рацион скота, что привело к росту производства мяса и молока. В результате замедлилось удорожание колбасных изделий, мясных полуфабрикатов и практически всего спектра молочной продукции.

Большие запасы зерновых и зернобобовых культур, сформированные благодаря рекордному урожаю 2022 года и снижению их экспорта, привели к снижению темпов роста цен на муку, хлебобулочные и макаронные изделия, а также на большинство видов круп», – сообщает главный экономист республиканского отделения Нацбанка Алмаз Габдуллин.

В непродовольственном сегменте рост цент тормозится в основном за счет налаживания поставок продукции, в том числе через механизмы параллельного импорта. Это касается прежде всего автомобилей, бытовой техники и электроники, бытовой химии, парфюмерии и косметики, а также одежды.

А вот рост цен на услуги в декабре ускорился, главным образом из-за второй за год индексации тарифов ЖКХ. Также поднялись цены на зарубежные турпутевки из-за роста спроса на новогодние каникулы.

По прогнозу Банка России, в 2023 году годовая инфляция в целом по стране снизится до 5-7%, а в 2024 году вернется к целевым 4%.