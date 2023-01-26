В Башкортостане установят особые требования к поддержанию в готовности систем оповещения

Среди запланированных тем – установка особых требований к созданию и поддержанию в готовности систем оповещения.

В парламенте это объясняют тем, что в республике «сконцентрированы мощные промышленные предприятия, на которых возможны опасные ситуации. Люди должны оповещаться об опасности незамедлительно».

Кроме того, жителей освободят от необходимости собирать документы для получения компенсации платы за капремонт. Процесс будет автоматизирован.

Также, как мы писали ранее, Кодекс республики о выборах дополнят положением об иноагентах.

Кроме того, за садоводами Башкортостана закрепят право на проведение общих собраний в дистанционном формате.