Радий Хабиров рассказал об уникальном заводе, который откроется в ОЭЗ «Алга»

«М Синтез» будет производить цетаноповышающую присадку (ЦПП) для дизельного топлива, которая позволяет экономить топливо, снижает вредные выбросы и повышает эффективность работы двигателя. Строительство завода завершится к декабрю 2024 года.

«ОЭЗ "Алга" развивается, и такие предприятия особенно радуют. Производство, которое здесь появится, по своему техническому и технологическому уровню не имеет аналогов в России. До недавних пор значительную часть рынка занимали зарубежные присадки, в нашей стране их делают всего два предприятия. Поэтому ждем, что продукция будет очень востребованной. И прежде всего – у нефтеперерабатывающих заводов Уфы, Салавата, центральной части России.

Заявленная мощность предприятия – 30 тыс. тонн в год. Сырье при производстве будет использоваться отечественное, основной поставщик – "Газпром нефтехим Салават".

Башкортостан подтверждает статус нефтяного и нефтехимического центра страны. Спасибо санкциям – работаем на импортозамещение», – написал Радий Хабиров в соцсетях.