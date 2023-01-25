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В 2022 году расходы Башкортостана превысили доходы на 14 млрд рублей

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На заседании правительства под руководством премьер-министра Андрея Назарова подвели итоги исполнения бюджета республики за 2022 год.

glavarb.ru

Несмотря на непростую ситуацию, доходы регионального бюджета в прошлом году увеличились на 34,6 млрд рублей – до 280,6 млрд рублей.

Налоговые и неналоговые доходы составили 181,3 млрд рублей (+15% за год).

Расходы бюджета республики превысили 295 млрд рублей.

В правительстве отметили, что геополитическая ситуация и санкции не повлияли на выполнение принятых обязательств, плановый объем расходов в 2022 году был увеличен более чем на 37 млрд рублей.

Финансовая помощь из федерального бюджета составила более 97 млрд рублей, в том числе 662 млн рублей поступило от Фонда содействия реформированию ЖКХ.

В 2022 году республикой был получен инфраструктурный бюджетный кредит на 7,4 млрд рублей – эти деньги направили на реализацию проектов «Комплексная жилая застройка "Южные ворота" в Уфе» и «Комплексное развитие территории Нефтекамска».

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