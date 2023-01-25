В Уфе произошло ДТП с участием автобуса и двух легковушек

Столкнулись легковое такси, еще один автомобиль и автобус средней вместимости Next «Башавтотранса».

Очевидцы аварии считают, что виноват таксист на Kia Rio: он якобы подрезал автобус, заходивший на поворот, в результате чего Next зацепил его машину и врезался в ВАЗ-2107.

Как сообщили в ГИБДД, в автобусе находились 18 пассажиров, за помощью никто не обращался.

Водитель Kia Rio в результате столкновения врезался в дорожное ограждение. Он был доставлен в больницу для осмотра.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают подробности происшествия.