В Уфе произошло ДТП с участием автобуса и двух легковушек

Сегодня, 25 января, утром в Главное управление МЧС поступило сообщение о ДТП на въезде в Демский район.
Фото: МЧС России
Столкнулись легковое такси, еще один автомобиль и автобус средней вместимости Next «Башавтотранса».
Очевидцы аварии считают, что виноват таксист на Kia Rio: он якобы подрезал автобус, заходивший на поворот, в результате чего Next зацепил его машину и врезался в ВАЗ-2107.
Как сообщили в ГИБДД, в автобусе находились 18 пассажиров, за помощью никто не обращался.
Водитель Kia Rio в результате столкновения врезался в дорожное ограждение. Он был доставлен в больницу для осмотра.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают подробности происшествия.
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