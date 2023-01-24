В ГИБДД назвали наиболее аварийные перекрестки Уфы

Госавтоинспекция провела анализ дорожных аварий, в которых чаще всего травмировались люди в 2022 году. По результатам обследования больше всего ДТП произошло на следующих перекрестках:

– Жукова – Бикбая – семь ДТП;

– Сипайловской – Бикбая – шесть ДТП;

– Вологодской – Интернациональной – шесть ДТП;

– Кольцевой – Невского – шесть ДТП;

– Первомайской – Невского – шесть ДТП;

– Пархоменко – бульвара Ибрагимова – шесть ДТП.

Столкновения машин происходили из-за несоблюдения водителями очередности проезда перекрестка или дистанции, нарушений требований сигналов светофора и правил расположения транспортных средств на проезжей части. При этом, количество ДТП по вине водителей, проигнорировавших сигналы светофора, увеличилось на 12%.