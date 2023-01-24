В ГИБДД назвали наиболее аварийные перекрестки Уфы

До 29 января Госавтоинспекция проводит в Уфе профилактическую акцию «Перекресток». Сотрудники ГИБДД каждый день утром и вечером будут дежурить на перекрестках города, пресекая нарушения правил.
Фото: мэрия Уфы
Госавтоинспекция провела анализ дорожных аварий, в которых чаще всего травмировались люди в 2022 году. По результатам обследования больше всего ДТП произошло на следующих перекрестках:
– Жукова – Бикбая – семь ДТП;
– Сипайловской – Бикбая – шесть ДТП;
– Вологодской – Интернациональной – шесть ДТП;
– Кольцевой – Невского – шесть ДТП;
– Первомайской – Невского – шесть ДТП;
– Пархоменко – бульвара Ибрагимова – шесть ДТП.
Столкновения машин происходили из-за несоблюдения водителями очередности проезда перекрестка или дистанции, нарушений требований сигналов светофора и правил расположения транспортных средств на проезжей части. При этом, количество ДТП по вине водителей, проигнорировавших сигналы светофора, увеличилось на 12%.
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