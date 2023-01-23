В Уфе появятся белорусские трамваи

23 января на совещании в правительстве республики вице-премьер Рустам Муратов рассказал о том, как Беларусь поможет Уфе в возрождении трамвайной сети.
Фото: BKM Holding
План возрождения уфимской трамвайной сети включает:
– 2023 год – реконструкция существующих участков трамвайной сети и строительство новых;
– 2024 год – первый этап закупки трамваев, произведенных в Беларуси (23 единицы);
– 2025 год – оптимизация северных трамвайных маршрутов, соединение с южной частью города;
– 2026 год – второй этап закупки закупки трамваев, произведенных в Беларуси (50 единиц).
К июню 2023 года для тестирования в Уфу привезут один такой трамвайный вагон для мероприятий.
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