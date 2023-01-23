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В Уфе появятся белорусские трамваи

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23 января на совещании в правительстве республики вице-премьер Рустам Муратов рассказал о том, как Беларусь поможет Уфе в возрождении трамвайной сети.

Фото: BKM Holding

План возрождения уфимской трамвайной сети включает:

– 2023 год – реконструкция существующих участков трамвайной сети и строительство новых;

– 2024 год – первый этап закупки трамваев, произведенных в Беларуси (23 единицы);

– 2025 год – оптимизация северных трамвайных маршрутов, соединение с южной частью города;

– 2026 год – второй этап закупки закупки трамваев, произведенных в Беларуси (50 единиц).

К июню 2023 года для тестирования в Уфу привезут один такой трамвайный вагон для мероприятий.

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