В Башкортостане Кодекс о выборах дополнят положением об иноагентах

Этот законопроект депутаты планируют принять в окончательном чтении на пленарном заседании парламента 26 января.

Документ также содержит пункты об агитационных материалах.

«Если в агитационных материалах будут использоваться высказывания лиц, включенных в реестр иностранных агентов, то информация об этом должна быть четко указана.

Предупреждение должно занимать как минимум 15 процентов печатной площади либо, если это аудиоматериал, оно должно быть ясно различимо на слух.

Законопроект направлен на снижение иностранного влияния на общественно-политические процессы внутри страны», – сообщил спикер парламента Константин Толкачев.

Кроме того, законопроект конкретизирует положения о том, что государственные СМИ обязаны выделять во время выборов печатные пощади для агитационных материалов.