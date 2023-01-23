Башкортостан вошел в группу лидеров Национального туристического рейтинга

По словам главы республики, в Национальном туристическом рейтинге Башкортостан занял 11-е место.

При составлении рейтинга оценивали безопасность, учитывали уровень развития туристической отрасли, гостиничной инфраструктуры и санаторно-курортного направления, популярность региона.

В 2022 году с января по ноябрь республику посетили 1,7 млн туристов, в этом, по словам Радия Хабирова, ждут уже два млн. туристов.

«Мы развиваем социальный, событийный, этнотуризм. Запустили наши программы – школьного и промышленного туризма, в рамках "Башкирского долголетия" активно путешествует по Башкортостану наше старшее поколение. Развиваем придорожный сервис, нам надо подтянуть уровень наших гостиниц, усилить рекламу.

Есть куда расти, республике вполне по силам войти и в десятку, и в пятерку самых популярных направлений. У нас уникальная природа, богатое культурное и исторические наследие, развита сеть санаториев, горнолыжных центров.

Главное – системная работа. Туристическая сфера составляет значимую часть нашей экономики, поэтому будем продолжать вдумчиво, энергично и последовательно заниматься этой темой», – написал глава Башкортостана в соцсетях.