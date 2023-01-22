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Тепло и солнечно: погода в Уфе 23-27 января

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Последние дни января в этом году обещают порадовать уфимцев стабильной и довольно комфортной погодой. Прогноз на ближайшую рабочую неделю.

По прогнозу Гидрометцентра, осадков на этой неделе будет мало, солнце заглянет в Уфу погостить в понедельник, вторник и пятницу.

Понедельник, 23 января: до -11°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на вторник – -22°, небольшой кратковременный снег.

Вторник, 24 января: до -13°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на среду – -19°, без осадков.

Среда, 25 января: до -10°, облачно, без осадков, в ночь на четверг – -14°, небольшой кратковременный снег.

Четверг, 26 января: до -7°, облачно, без осадков, в ночь на пятницу – -13°, без осадков.

Пятница, 27 января: до -7°, переменная облачность, без осадков, в ночь на субботу – -14°, без осадков.

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