В Башкортостане в 2022 году все цены выросли на 11%

Согласно отчету, цены на все товары и услуги в республике в декабре выросли на 0,44%, по стране – на 0,78%.

За год с декабря 2021 по декабрь 2022 годов индекс потребительских цен на товары и услуги в Башкортостане составил 111,26%, по России – 111,94.

Сильнее всего в этот период в республике подорожали услуги (13,19%). Цены на продукты выросли на 10,29%, но отчасти инфляция в этой категории сдерживалась падением цен на овощи, которое наблюдалось большую часть года. Если убрать из списка овощи, то цены поднялись на 11,97%.

Непродовольственные товары выросли в цене на 12,7%. В целом темп роста цен в декабре замедлился.

Из продуктов за год сильнее всего подорожали молоко и молочная продукция (16,43%), хлеб (14,94%) и мясо (14,54%).

В непродовольственном секторе особенно сильно выросли цены на моющие и чистящие средства (31,14%), электротовары (15,25%) и табачные изделия (11,75%).

В сфере услуг наблюдается наибольший рост цен на страхование (16,79%), проезд в пассажирском транспорте (14,54%) и связь (13,76%).

С полным отчетом можно ознакомиться на сайте Башстата.

По прогнозу Банка России, в 2023 году годовая инфляция в целом по стране снизится до 5-7%, а в 2024 году вернется к целевым 4%.