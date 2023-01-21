18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Уфе изымут и снесут 4 дома в центре города

Поделиться:

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев подписал постановление об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и строений в Кировском районе.

Фото: Диана Тихомирова

Изымут и снесут следующие строения:

– Октябрьской Революции, 10/2;

– Октябрьской Революции, 41;

– Октябрьской Революции, 52 – оба дома;

Все это – старые деревянные одноэтажные или двухэтажные многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу.

Они частично или полностью уже расселены. Построят ли что-нибудь на их месте – пока неизвестно.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: