В Уфе изымут и снесут 4 дома в центре города

Изымут и снесут следующие строения:

– Октябрьской Революции, 10/2;

– Октябрьской Революции, 41;

– Октябрьской Революции, 52 – оба дома;

Все это – старые деревянные одноэтажные или двухэтажные многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу.

Они частично или полностью уже расселены. Построят ли что-нибудь на их месте – пока неизвестно.