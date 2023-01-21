В Уфе изымут и снесут 4 дома в центре города

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев подписал постановление об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и строений в Кировском районе.
Фото: Диана Тихомирова
Изымут и снесут следующие строения:
– Октябрьской Революции, 10/2;
– Октябрьской Революции, 41;
– Октябрьской Революции, 52 – оба дома;
Все это – старые деревянные одноэтажные или двухэтажные многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу.
Они частично или полностью уже расселены. Построят ли что-нибудь на их месте – пока неизвестно.
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