Башкортостан закупит у Беларуси еще больше техники

«Существенно растет товарооборот, и есть потенциал для его дальнейшего увеличения. Предприятия республики заинтересованы в кооперации с белорусскими компаниями в разных отраслях промышленности.

Обсудили закупку белорусской техники – дорожной, коммунальной, сельскохозяйственной. Весной мы готовы запустить прямые рейсы из Уфы в Минск. Это будет способствовать росту турпотока в обоих направлениях. Поэтому еще один важный вопрос – сотрудничество в сфере туризма.

Отдельно остановились на подготовке к X Форуму регионов Беларуси и России, который пройдет в Уфе с 26 по 28 июня. Это важнейшее мероприятие. Прежде всего потому, что на нем будут подводиться итоги 10-летней работы в рамках Форума. Еще есть над чем подумать в плане организации», – написал Радий Хабиров в соцсетях.

Кроме того, глава республики сообщил о том, что к осени на дорогах Уфы появятся 40 новых троллейбусов производства белорусского завода «МАЗ».

Как ожидается, прямой рейс в Минск запустят в мае. В сентябре прошлого года в республике начали строить завод белорусского холдинга «Амкодор». В общей сложности холдинг инвестирует 2,5 млрд рублей в два проекта в Уфе.