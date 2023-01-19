В Уфе малогабаритные квартиры подорожали на 16% за год

За 2022 год квадратный метр малогабаритных квартир вырос в цене везде, кроме четырех городов: Белгорода (-2,9%), Севастополя (-2,6%), Краснодара (-1,8%) и Москвы (-1,8%).

Больше всего подорожал «квадрат» таких квартир в Кирове (+31,2%), Кемерово (+27%), Владикавказе (+25,5%), Рязани (+25%), Вологде (+23,7%), Ростове-на-Дону (+23,6%), Якутске (+23,5%), Челябинске (+23,4%), Барнауле (+23,4%) и Ставрополе (+23,1%).

В среднем по стране цена средней студии или маленькой «однушки» подросла на 11,9%, до 2 812 989 рублей. При этом средняя площадь выставленных на продажу таких квартир за год сократилась с 28 до 27 кв. м.

Уфа не вошла в топ-20 крупных городов с самыми дорогими малогабаритными квартирами, расположившись на 21 строчке.

Квадратный метр такого жилья стоит в среднем 106 826 рублей (+15,8% за год), средняя стоимость квартиры – 2 881 675 рублей (+16% за год).