Мэрия Уфы опубликовала новый график уборки дорог

С 17 января началась усиленная комплексная расчистка улично-дорожной сети в ночное время и ранним утром. Такое решение было принято для того, чтобы не создавать пробок днем.

Новый график:

– бульвар Молодежи полностью – с 21.00 19 января до 7.00 20 января;

– улица 40 лет Октября от Александра Невского до Гончарова – с 21.00 20 января до 7.00 21 января;

– бульвар Баландина от Валерия Лесунова до Ферина – с 21.00 21 января до 7.00 22 января;

– местный проезд вдоль улицы Маршала Жукова от Баязита Бикбая до АЗС «Башнефть» – с 21.00 22 января дo 7.00 23 января;

– улица Коммунистическая от Гафури до Аральской – с 21.00 23 января дo 7.00 24 января;

улица Бессонова полностью – с 21.00 24 января дo 7.00 25 января;

улица Кольцевая от Ульяновых до Боткина – с 21.00 25 января дo 7.00 26 января.

На время работ на этих участках будет ограничено движение транспорта.