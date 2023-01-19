18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Мэрия Уфы опубликовала новый график уборки дорог

Поделиться:

Администрация Уфы предупреждает об изменениях в графике уборки снега и просит жителей убирать машины, чтобы они не мешали проезду спецтехники.

С 17 января началась усиленная комплексная расчистка улично-дорожной сети в ночное время и ранним утром. Такое решение было принято для того, чтобы не создавать пробок днем.

Новый график:

– бульвар Молодежи полностью – с 21.00 19 января до 7.00 20 января;

– улица 40 лет Октября от Александра Невского до Гончарова – с 21.00 20 января до 7.00 21 января;

– бульвар Баландина от Валерия Лесунова до Ферина – с 21.00 21 января до 7.00 22 января;

– местный проезд вдоль улицы Маршала Жукова от Баязита Бикбая до АЗС «Башнефть» – с 21.00 22 января дo 7.00 23 января;

– улица Коммунистическая от Гафури до Аральской – с 21.00 23 января дo 7.00 24 января;

 улица Бессонова полностью – с 21.00 24 января дo 7.00 25 января;

 улица Кольцевая от Ульяновых до Боткина – с 21.00 25 января дo 7.00 26 января.

На время работ на этих участках будет ограничено движение транспорта.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: