Мэрия Уфы опубликовала новый график уборки дорог

Администрация Уфы предупреждает об изменениях в графике уборки снега и просит жителей убирать машины, чтобы они не мешали проезду спецтехники.
С 17 января началась усиленная комплексная расчистка улично-дорожной сети в ночное время и ранним утром. Такое решение было принято для того, чтобы не создавать пробок днем.
Новый график:
– бульвар Молодежи полностью – с 21.00 19 января до 7.00 20 января;
– улица 40 лет Октября от Александра Невского до Гончарова – с 21.00 20 января до 7.00 21 января;
– бульвар Баландина от Валерия Лесунова до Ферина – с 21.00 21 января до 7.00 22 января;
– местный проезд вдоль улицы Маршала Жукова от Баязита Бикбая до АЗС «Башнефть» – с 21.00 22 января дo 7.00 23 января;
– улица Коммунистическая от Гафури до Аральской – с 21.00 23 января дo 7.00 24 января;
улица Бессонова полностью – с 21.00 24 января дo 7.00 25 января;
улица Кольцевая от Ульяновых до Боткина – с 21.00 25 января дo 7.00 26 января.
На время работ на этих участках будет ограничено движение транспорта.
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