Как безопасно купаться в иордани на Крещение?

К этому времени все купели освятят, на местах будут дежурить сотрудники полиции и Центра общественной безопасности, спасатели, работники скорой медицинской помощи.

Администрация Уфы опубликовала рекомендации для тех, кто планирует окунуться в ледяную воду сегодня вечером.

1. Купаться можно только в оборудованных купелях, они соответствуют всем требования безопасности. Каждый год мы слышим о несчастных случаях из-за купания в необорудованных купелях.

2. Любые алкогольные напитки запрещены.

3. Перед нырянием лучше размяться и надеть нескользкую запасную обувь.

4. Противопоказанием при нырянии в порубь являются любые заболевания головного мозга и сосудов

5. Для ныряния в ледяную воду требуется специальная предварительная подготовка в виде постепенного закаливания. Если этого нет, то организм может испытать шок от резкого изменения температурного режима. Новичкам рекомендуется не погружаться в купель с головой.

6. При выходе воспользуйтесь помощью, так как ступени покрываются льдом. После купания не стойте на морозе. Вытретесь сухим полотенцем и наденьте теплую одежду. Можно выпить теплый чай.