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Как безопасно купаться в иордани на Крещение?

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В Уфе завершаются приготовления к празднику Крещение Господне. В городе оборудовано семь иорданей во всех районах, окунуться можно будет сегодня после 21.00.

vk.com/ratmir.mavliev

К этому времени все купели освятят, на местах будут дежурить сотрудники полиции и Центра общественной безопасности, спасатели, работники скорой медицинской помощи.

Администрация Уфы опубликовала рекомендации для тех, кто планирует окунуться в ледяную воду сегодня вечером.

1. Купаться можно только в оборудованных купелях, они соответствуют всем требования безопасности. Каждый год мы слышим о несчастных случаях из-за купания в необорудованных купелях.

2. Любые алкогольные напитки запрещены.

3. Перед нырянием лучше размяться и надеть нескользкую запасную обувь.

4. Противопоказанием при нырянии в порубь являются любые заболевания головного мозга и сосудов

5. Для ныряния в ледяную воду требуется специальная предварительная подготовка в виде постепенного закаливания. Если этого нет, то организм может испытать шок от резкого изменения температурного режима. Новичкам рекомендуется не погружаться в купель с головой.

6. При выходе воспользуйтесь помощью, так как ступени покрываются льдом. После купания не стойте на морозе. Вытретесь сухим полотенцем и наденьте теплую одежду. Можно выпить теплый чай.

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