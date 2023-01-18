Как безопасно купаться в иордани на Крещение?

В Уфе завершаются приготовления к празднику Крещение Господне. В городе оборудовано семь иорданей во всех районах, окунуться можно будет сегодня после 21.00.
vk.com/ratmir.mavliev
К этому времени все купели освятят, на местах будут дежурить сотрудники полиции и Центра общественной безопасности, спасатели, работники скорой медицинской помощи.
Администрация Уфы опубликовала рекомендации для тех, кто планирует окунуться в ледяную воду сегодня вечером.
1. Купаться можно только в оборудованных купелях, они соответствуют всем требования безопасности. Каждый год мы слышим о несчастных случаях из-за купания в необорудованных купелях.
2. Любые алкогольные напитки запрещены.
3. Перед нырянием лучше размяться и надеть нескользкую запасную обувь.
4. Противопоказанием при нырянии в порубь являются любые заболевания головного мозга и сосудов
5. Для ныряния в ледяную воду требуется специальная предварительная подготовка в виде постепенного закаливания. Если этого нет, то организм может испытать шок от резкого изменения температурного режима. Новичкам рекомендуется не погружаться в купель с головой.
6. При выходе воспользуйтесь помощью, так как ступени покрываются льдом. После купания не стойте на морозе. Вытретесь сухим полотенцем и наденьте теплую одежду. Можно выпить теплый чай.
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