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В Башкортостане директор школы пойдет под суд за взятки

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Следственный комитет возбудил сразу семь уголовных дел в отношении бывшего директора одной из школ Белорецка.

Следствие считает, что женщина, будучи директором, в период с 2018 по 2021 годы начисляла работникам школы премии, требуя от них возвращать ей часть сумм.

Сотрудники школы соглашались и передавали ей деньги, которые директор тратила по своему усмотрению. Всего за указанный период «причинен ущерб на сумму свыше 430 тыс. рублей».

Ей грозит наказание по частям первой и второй статьи 290 УК РФ (получение взятки), части первой статьи 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).

В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений, а также причастность подозреваемой к другим подобным случаям.

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