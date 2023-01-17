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Стало известно, какая погода будет в Башкортостане в феврале

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Январь 2023 года в Башкортостане выдался противоречивым: с большими температурными «качелями» и редкими, но обильными снегопадами. Синоптики сообщили, чего нам ждать от февраля.

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра России Людмилу Паршину, на Урале, в том числе в Башкортостане, февраль будет холоднее нормы и выдастся «довольно суровым».

Гидрометцентр ожидает в среднем -15°, -20° ночью и -8°, -13° днем. Большого количества осадков не предвещают.

Башгидромет тем временем сообщает, что до конца текущей рабочей недели по республике характер погоды существенно не изменится, погоду по-прежнему будет определять малоподвижный антициклон.

В ночь на Крещение (19 января) по республике сохранится умеренно морозная погода с температурой воздуха -14°, -19°. В Уфе будет до -20°

В столице республики осадков не обещают до начала следующей недели. На выходных потеплеет до -4° днем.

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