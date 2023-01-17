Башкортостан вошел в топ-10 регионов с самым дешевым бензином

Аналитическое агентство «Промрейтинг», опираясь на данные Росстата, приводит данные по динамике цен на автомобильный бензин, выделяя лидеров среди регионов страны.
В отчете приводятся цифры по состоянию на ноябрь 2022 года. В 12 регионах России было зафиксировано снижение цен на бензин, самое значительное — в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (на 1,1%).
В 29 регионах бензин в ноябре подорожал, сильнее всего – в Чеченской Республике (на 4%).
Средняя цена на бензин по стране в целом в ноябре 2022 года составила 50,85 рубля за литр (+0,06 рубля за литр по сравнению с октябрем 2022 года).
Топ-10 регионов с самым дешевым бензином:
1. Алтайский край – 45,86 рубля за литр;
2. Томская область – 47,4 рубля за литр;
3. Новосибирская область – 47,5 рубля за литр;
4. Курганская область – 47,52 рубля за литр;
5. Марий Эл – 47,67 рубля за литр;
6. Татарстан – 48,07 рубля за литр;
7. Коми – 48,21 рубля за литр;
8. Рязанская область – 48,24 рубля за литр;
9. Ямало-Ненецкий АО – 48,25 рубля за литр;
10. Башкортостан – 48,34 рубля за литр.
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