18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Башкортостан вошел в топ-10 регионов с самым дешевым бензином

Поделиться:

Аналитическое агентство «Промрейтинг», опираясь на данные Росстата, приводит данные по динамике цен на автомобильный бензин, выделяя лидеров среди регионов страны.

В отчете приводятся цифры по состоянию на ноябрь 2022 года. В 12 регионах России было зафиксировано снижение цен на бензин, самое значительное — в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (на 1,1%).

В 29 регионах бензин в ноябре подорожал, сильнее всего – в Чеченской Республике (на 4%).

Средняя цена на бензин по стране в целом в ноябре 2022 года составила 50,85 рубля за литр (+0,06 рубля за литр по сравнению с октябрем 2022 года).

Топ-10 регионов с самым дешевым бензином:

1. Алтайский край – 45,86 рубля за литр;

2. Томская область – 47,4 рубля за литр;

3. Новосибирская область – 47,5 рубля за литр;

4. Курганская область – 47,52 рубля за литр;

5. Марий Эл – 47,67 рубля за литр;

6. Татарстан – 48,07 рубля за литр;

7. Коми – 48,21 рубля за литр;

8. Рязанская область – 48,24 рубля за литр;

9. Ямало-Ненецкий АО – 48,25 рубля за литр;

10. Башкортостан – 48,34 рубля за литр.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: