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В Уфе эвакуировали лицей №21 из-за сообщения о минировании

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Утро вторника, 17 января, в лицее, основанном более ста лет назад, началось с визита кинологов и эвакуации учащихся.

Фото: vk.com/Полиция России

По тревоге срочно вывели школьников и персонал, всего – более 130 человек.

На место прибыли специалисты и сотрудники экстренных служб.

Вскоре выяснилось, что утром сообщение о минировании здания поступило на электронную почту администрации Уфы.

Часть учащихся временно разместили в ближайшем учреждении, часть – отправили домой.

Волна ложных «минирований» торговых центров, школ, университетов и административных зданий не прекращается уже несколько лет. Ранее была информация о том, что большинство таких сообщений поступает с территории Украины.

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