В Уфе эвакуировали лицей №21 из-за сообщения о минировании

Утро вторника, 17 января, в лицее, основанном более ста лет назад, началось с визита кинологов и эвакуации учащихся.
Фото: vk.com/Полиция России
По тревоге срочно вывели школьников и персонал, всего – более 130 человек.
На место прибыли специалисты и сотрудники экстренных служб.
Вскоре выяснилось, что утром сообщение о минировании здания поступило на электронную почту администрации Уфы.
Часть учащихся временно разместили в ближайшем учреждении, часть – отправили домой.
Волна ложных «минирований» торговых центров, школ, университетов и административных зданий не прекращается уже несколько лет. Ранее была информация о том, что большинство таких сообщений поступает с территории Украины.
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