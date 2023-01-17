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В Уфе из-за Крещения перекроют несколько улиц

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Администрация Уфы предупреждает о перекрытии нескольких участков улиц и просит жителей заранее планировать маршруты.

Фото: Александр Ерошкин

Ограничение введут с 19.00 18 января до 8.00 19 января в целях обеспечения безопасности участников дорожного движения и участников праздничного богослужения.

Перекроют следующие участки:

– улицы Маяковского от Архитектурной до Калинина;

– улицы Бехтерева от Менделеева до дома № 1/1 по Менделеева;

– улицы Кирова от Айской до Ветошникова;

– улиц Амурской и Крестьянской вдоль Кафедрального собора Рождества Богородицы;

– местный проезд вдоль дома № 32А по Баязита Бикбая, соединяющий Баязита Бикбая и Юрия Гагарина.

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