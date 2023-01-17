В Уфе из-за Крещения перекроют несколько улиц

Администрация Уфы предупреждает о перекрытии нескольких участков улиц и просит жителей заранее планировать маршруты.
Фото: Александр Ерошкин
Ограничение введут с 19.00 18 января до 8.00 19 января в целях обеспечения безопасности участников дорожного движения и участников праздничного богослужения.
Перекроют следующие участки:
– улицы Маяковского от Архитектурной до Калинина;
– улицы Бехтерева от Менделеева до дома № 1/1 по Менделеева;
– улицы Кирова от Айской до Ветошникова;
– улиц Амурской и Крестьянской вдоль Кафедрального собора Рождества Богородицы;
– местный проезд вдоль дома № 32А по Баязита Бикбая, соединяющий Баязита Бикбая и Юрия Гагарина.
Комментарии (0)