В Уфе из-за Крещения перекроют несколько улиц

Ограничение введут с 19.00 18 января до 8.00 19 января в целях обеспечения безопасности участников дорожного движения и участников праздничного богослужения.

Перекроют следующие участки:

– улицы Маяковского от Архитектурной до Калинина;

– улицы Бехтерева от Менделеева до дома № 1/1 по Менделеева;

– улицы Кирова от Айской до Ветошникова;

– улиц Амурской и Крестьянской вдоль Кафедрального собора Рождества Богородицы;

– местный проезд вдоль дома № 32А по Баязита Бикбая, соединяющий Баязита Бикбая и Юрия Гагарина.