В Уфе построят новую поликлинику на Комсомольской

Согласно проекту, в этом треугольнике построят двухэтажную поликлинику на 900 посещений в смену (№45 на чертеже). Рядом расположится административно-хозяйственный корпус (№45.1).

Все многоквартирные дома, обозначенные на чертеже, сохраняются. Частные дома в этом квартале будут снесены.

Трехэтажный детсад №294 (Бессонова, 21/1) реконструируют (№33 на чертеже).

Также реконструируют торгово-административное здание под номером 43 на чертеже (Комсомольская, 18/2).

Строительство новых жилых домов проектом не предусмотрено.