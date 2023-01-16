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В Уфе установят памятник Муртазе Рахимову

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Первый президент Башкортостана Муртаза Рахимов ушел из жизни 11 января в возрасте 88 лет. Он возглавлял республику в период с 1990 по 2010 годы.

vk.com/ratmir.mavliev

16 января на совещании в правительстве республики Радий Хабиров попросил мэра Уфы Ратмира Мавлиева представить в течение нескольких дней предложения города по установке памятника Муртазе Рахимову.

Глава республики сообщил, что участие в разработке памятника примет скульптор Салават Щербаков – автор памятника Минигали Шаймуратову, который в 2022 году открыли на Советской площади в Уфе.

В период с седьмого апреля 1990 года по 24 декабря 1993 года Рахимов занимал должность председателя Верховного Совета Башкирской АССР, после чего до 15 июля 2010 года был президентом Башкортостана.

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