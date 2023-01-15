В Уфе потеплеет до -5°

По прогнозу Гидрометцентра, осадков на этой неделе не будет, зато обещают много солнечных дней. В субботу днем воздух прогреется до -5°.

Понедельник, 16 января: до -10°, небольшая облачность, без осадков, в ночь на вторник – -19°, без осадков.

Вторник, 17 января: до -9°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на среду – -17°, без осадков.

Среда, 18 января: до -8°, небольшая облачность, без осадков, в ночь на четверг – -18°, без осадков.

Четверг, 19 января: до -10°, небольшая облачность, без осадков, в ночь на пятницу – -17°, без осадков.

Пятница, 20 января: до -7°, небольшая облачность, без осадков, в ночь на субботу – -13°, без осадков.