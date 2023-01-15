В Уфе потеплеет до -5°

2023 год начался для уфимцев с лютых морозов, но во второй половине января обещает исправиться. Прогноз на ближайшую рабочую неделю.
По прогнозу Гидрометцентра, осадков на этой неделе не будет, зато обещают много солнечных дней. В субботу днем воздух прогреется до -5°.
Понедельник, 16 января: до -10°, небольшая облачность, без осадков, в ночь на вторник – -19°, без осадков.
Вторник, 17 января: до -9°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на среду – -17°, без осадков.
Среда, 18 января: до -8°, небольшая облачность, без осадков, в ночь на четверг – -18°, без осадков.
Четверг, 19 января: до -10°, небольшая облачность, без осадков, в ночь на пятницу – -17°, без осадков.
Пятница, 20 января: до -7°, небольшая облачность, без осадков, в ночь на субботу – -13°, без осадков.
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