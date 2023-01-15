Башкортостан в 2023 году потратит на спортивную отрасль 6,8 млрд рублей

Всего, по словам главы правительства, в этом году планируют довести показатель обеспеченности населения спортивными сооружениями до 73,3%.

По текущим оценкам, более 55% населения Башкортостана выбирает спортивный образ жизни. В 2022 году финансирование отрасли спорта увеличилось более чем в 1,5 раза, в 2023 общий объем финансирования составит 6,8 млрд рублей.

«Мы продолжаем системно формировать культуру здорового образа жизни. Об этом говорили на прошедшем заседании правительства, обозначив ключевые задачи на предстоящий год.

У нас есть спортивная инфраструктура, отвечающая высоким международным стандартам, и Башкортостан продолжает ее развивать. В рамках подготовки к 450-летию основания Уфы началось строительство крупных спортивных объектов – Международного центра борьбы и Комплекса сооружений для гребного слалома.

Наступивший 2023 год — знаковый для отрасли спорта: исполняется 100 лет федеральному и региональному министерствам спорта. В Башкортостане планируется привлечь особое внимание к занятиям физической культурой, где тематическими мероприятиями должны быть охвачены не менее 250 тысяч жителей республики.

Мы должны стремиться к тому, чтобы в районах и городах у людей рядом с домом были доступные, хорошо оборудованные площадки, физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны, хоккейные коробки. Делаем для этого все возможное», – сообщил Андрей Назаров.