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В Уфе закрылась резиденция Деда Мороза

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Дед Мороз и Снегурочка улетели из Уфы на вертолете, чтобы вернуться к следующему Новому году.

В Уфе официально прекратила работу резиденция Деда Мороза. Она открылась 25 декабря на набережной реки белой.

За это время резиденцию посетили более 100 тысяч жителей не только Уфы и Башкортостана, но и других регионов.

Каждый день в резиденции Деда Мороза устраивали интерактивные программы, праздничную торговлю и фотозоны. В вольере был припаркован настоящий северный олень, а рядом располагается самый большой каток города.

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