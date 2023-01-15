В Уфе закрылась резиденция Деда Мороза

В Уфе официально прекратила работу резиденция Деда Мороза. Она открылась 25 декабря на набережной реки белой.

За это время резиденцию посетили более 100 тысяч жителей не только Уфы и Башкортостана, но и других регионов.

Каждый день в резиденции Деда Мороза устраивали интерактивные программы, праздничную торговлю и фотозоны. В вольере был припаркован настоящий северный олень, а рядом располагается самый большой каток города.