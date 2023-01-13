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Уфа попала в антирейтинг городов с самой низкой культурой вождения

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Сервис SuperJob опросил 13 тыс. представителей экономически активного населения из городов-миллионников. Пешеходам и автолюбителям из мегаполисов предложили оценить уровень вежливости на дорогах в их городах.

Всех опрошенных просили оценить по пятибалльной шкале поведение водителей на улицах своего города.

При этом респондентов разделили на две части: пешеходы и водители.

По мнению пешеходов, самые вежливые водители – в Москве (3,5), Санкт-Петербурге (3,4) и Краснодаре (3,3).

С позиции тех, кто сам бывает за рулем, ситуация выглядит несколько иначе: по их мнению, самые вежливые водители живут в Красноярске (3,7, Екатеринбурге (3,6) и Москве, Санкт-Петербурге и Самаре (по 3,4).

Культуру вождения жителей Уфы негативно оценивают как сами водители (3), так и пешеходы (2,9).

В рейтинге хуже оценки только у Ростова-на-Дону (3,1 и 2,8), Казани (3,1 и 2,7) и Новосибирска (3 и 2,7).

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