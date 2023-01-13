Под Уфой достроили 4 дома ЖК «Миловский парк»

Как сообщает пресс-служба Минстроя республики, завершено строительство четырех пятиэтажных проблемных домов квартала №4. Общая площадь составляет 18,9 тысяч квадратных метров.

Домам присвоены адреса: село Миловка, Сиреневый бульвар, №2 и №4, а также Аксакова, №1 и №3.

В ближайшее время дома встанут на кадастровый учет, затем будут заключены договора с управляющей организацией.

Всего в ЖК «Миловский парк» было запроектировано 28 домов на 2 022 квартиры общей площадью более 100 тыс. кв. метров. Из них 1 442 квартиры общей площадью 68 тыс. кв. метров были проданы дольщикам. Однако застройщик не справился со взятыми на себя обязательствами и не передал покупателям квартиры.

В 2021 году сданы дома №4 и №5 в квартале №10, летом 2022 года – дом №2 в квартале №5. По двум домам приняты решения о выплате компенсации. Оставшиеся дольщики получат свои квартиры до конца 2023 года.