Владимир Путин: «У Башкортостана положительные показатели по всем ключевым направлениям»

«Сейчас республика двигается хорошим темпом в своем развитии. У вас положительные показатели по всем ключевым направлениям.

Растут внутренний региональный продукт, промышленное производство, сельское хозяйство, один из самых низких показателей по безработице в России, инвестиции в основной капитал опережают общероссийские показатели, а это значит, что на ближайшую перспективу Башкортостан гарантирует себе хорошие темпы развития», – сказал Владимир Путин.

При этом президент указал Радию Хабирову на вопросы, над которыми нужно усилить работу: это экология и развитие скорой помощи и системы здравоохранения в целом.