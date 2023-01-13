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Владимир Путин: «У Башкортостана положительные показатели по всем ключевым направлениям»

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13 января президент Владимир Путин прибыл в Уфу на церемонию прощания с Муртазой Рахимовым. После этого он провел встречу с главой Башкортостана Радием Хабировым.

«Сейчас республика двигается хорошим темпом в своем развитии. У вас положительные показатели по всем ключевым направлениям.

Растут внутренний региональный продукт, промышленное производство, сельское хозяйство, один из самых низких показателей по безработице в России, инвестиции в основной капитал опережают общероссийские показатели, а это значит, что на ближайшую перспективу Башкортостан гарантирует себе хорошие темпы развития», – сказал Владимир Путин.

При этом президент указал Радию Хабирову на вопросы, над которыми нужно усилить работу: это экология и развитие скорой помощи и системы здравоохранения в целом.

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