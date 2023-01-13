Центр Уфы сковали девятибалльные пробки

Движение практически остановилось на улицах Цюрупы, Карла Маркса, Заки Валиди и Революционной.
В центре Уфы сейчас проходит церемония прощания с первым президентом Башкортостана Муртазой Рахимовым. Проститься с ним приехали тысячи человек.
До 14.30 перекрывали участки улиц Ленина, Пушкина, Степана Разина, Малую Бакунина и Алтайскую, изменилась схема движения общественного транспорта.
Сейчас многие уже разъезжаются по домам и местам работы, сервис «Яндекс Карты» сообщает о семи-, восьми- и девятибалльных пробках на нескольких главных улицах города.
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