Центр Уфы сковали девятибалльные пробки

В центре Уфы сейчас проходит церемония прощания с первым президентом Башкортостана Муртазой Рахимовым. Проститься с ним приехали тысячи человек.

До 14.30 перекрывали участки улиц Ленина, Пушкина, Степана Разина, Малую Бакунина и Алтайскую, изменилась схема движения общественного транспорта.

Сейчас многие уже разъезжаются по домам и местам работы, сервис «Яндекс Карты» сообщает о семи-, восьми- и девятибалльных пробках на нескольких главных улицах города.