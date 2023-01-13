В Уфе проходит церемония прощания с Муртазой Рахимовым

Сегодня, 13 января, на похороны первого президента Башкортостана в Уфу прилетел Владимир Путин.
Муртазу Рахимова похоронят на Мусульманском кладбище Уфы. Сейчас траурная процессия с лафетом проходит по центральным улицам города.
О смерти Муртазы Рахимова стало известно в ночь на 12 января, ему было 88 лет.
Проститься с бывшим президентом республики пришли тысячи человек, в том числе глава Башкортостана Радий Хабиров и мэр Уфы Ратмир Мавлиев.
Среди прочих желающих цветы возложили и президент Владимир Путин, а также нынешний и бывший президенты Татарстана Минтимер Шаймиев и Рустам Минниханов.
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