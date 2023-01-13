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В Уфе проходит церемония прощания с Муртазой Рахимовым

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Сегодня, 13 января, на похороны первого президента Башкортостана в Уфу прилетел Владимир Путин.

https://vk.com/zabelinm

vk.com/ratmir.mavliev

vk.com/zabelinm

Муртазу Рахимова похоронят на Мусульманском кладбище Уфы. Сейчас траурная процессия с лафетом проходит по центральным улицам города.

О смерти Муртазы Рахимова стало известно в ночь на 12 января, ему было 88 лет.

Проститься с бывшим президентом республики пришли тысячи человек, в том числе глава Башкортостана Радий Хабиров и мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

Среди прочих желающих цветы возложили и президент Владимир Путин, а также нынешний и бывший президенты Татарстана Минтимер Шаймиев и Рустам Минниханов.

Власти Башкортостана высказались о смерти Муртазы Рахимова

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