В Уфе проходит церемония прощания с Муртазой Рахимовым

Муртазу Рахимова похоронят на Мусульманском кладбище Уфы. Сейчас траурная процессия с лафетом проходит по центральным улицам города.

О смерти Муртазы Рахимова стало известно в ночь на 12 января, ему было 88 лет.

Проститься с бывшим президентом республики пришли тысячи человек, в том числе глава Башкортостана Радий Хабиров и мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

Среди прочих желающих цветы возложили и президент Владимир Путин, а также нынешний и бывший президенты Татарстана Минтимер Шаймиев и Рустам Минниханов.