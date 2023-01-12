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В Уфе прокуратура проверяет перевозчиков из-за долгого ожидания автобусов в морозы

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Прокуратура Уфы организовала надзорные мероприятия из-за многочисленных жалоб жителей города. В прошлые дни, когда температура опускалась до -40°, автобусы приходилось ждать по 30-40 минут.

«Прокурорскими проверками с привлечением специалистов будет охвачено более 90 муниципальных маршрутов регулярных перевозок, осуществляемых 10 перевозчиками.

Анализ показал, что интервалы движения более тысячи единиц общественного транспорта в столице существенно увеличены, что при низких температурах негативно сказывается на жизни горожан», – говорится в сообщении прокуратуры.

Для решения проблемы ведомство собрало совещание с участием руководителей Управления транспорта и связи мэрии и крупнейших перевозчиков. По итогам проверок действиям этих должностных лиц будет дана оценка.

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