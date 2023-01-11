В правительстве заявили, что зарплата жителей Башкортостана выросла в 2022 году на 15,8%

11 января на заседании правительства республики министр финансов Лира Игтисамова сообщила о том, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, в положительной динамике в республике сохраняются показатели заработной платы и снижения уровня безработицы.

«В течение года численность зарегистрированных безработных граждан снизилась с 22 до 15,5 тысяч человек (на 30%), уровень регистрируемой безработицы – с 1,17% до 0,81%, уровень безработицы по методологии Международной организации труда – с 4,3% до 2,8%.

Среднемесячная заработная плата одного работника в январе-октябре 2022 года составила 46 979,4 рубля (по сравнению с соответствующим периодом прошлого года выросла на 15,8%). В реальном выражении рост заработной платы составил 100,5%», – приводит слова Игтисамовой пресс-служба Минтруда.